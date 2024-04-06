Лисьи глазки и маленькие носики: звезды, перекроенные пластической хирургией

Одна только светская львица Виктория Боня хотела исправить лишь свой размер глаз, а в итоге изменила все лицо.

Практически каждая женщина за всю свою жизнь прибегала к услугам пластического хирурга — от эстрадной певицы до эпатажной участницы ток-шоу «Дом-2». И это неудивительно, ведь, корму не хочется улучшить или дополнить свой внешний вид?

Однако подписчики не очень приветствуют изменения во внешности своих кумиров. Многие поклонники даже спорят, какую часть своего тела «делала» их любимая звезда, а какую — нет.

Пластическая хирургия в тренде уже лет десять, и все не выходит из него. У кого-то и правда выходит улучшить свою внешность, но у кого-то все происходит ровно наоборот.

Оксана Самойлова

Фото: Вотоновская Виктория / ТАСС; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известная светская дива, Оксана Самойлова, решила основательно перекроить свое лицо после заключения брака с известным музыкантом Джиганом. Оксана открыто делится с подписчиками в соцсетях о своих операциях и не отвергает возможность новых изменений.

Интересно, что теперь она стала очень похожа на модель Анастасию Решетову. Обе девушки имеют темные волосы, идеально очерченный овал лица, аккуратный носик, подчеркнутые скулы и увеличенные губы.

Мария Горбань

Фото: Юрий Самолыго / Вадим Тараканов / ТАСС

Известная актриса также претерпела коррекцию своего внешнего облика. Мария серьезно скорректировала глаза, нос и губы. Изменения заставили по другому посмотреть на Машу, но не сделали ее менее привлекательной.

Многие сравнивают ее с коллегой по цеху, Анной Хилькевич, однако различие между двумя довольно способными актрисами заключается в том, что Анна отрицает любые хирургические манипуляции со своим телом.

Виктория Боня

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС; Instagram* / victoriabonya

Светская львица Виктория Боня также неоднократно изменяла свою внешность. Она призналась, что сделала всего одну пластическую операцию, чтобы исправить свои «лисьи глазки». Виктория даже привела свою маму в клинику, но врач заметил, что сама модель якобы нуждается в процедуре подтяжки.

Результатом операции стало исправление всего лица. В начале Боня даже пробовала показать свое лицо сразу после операции, но не многим людям понравились ее швы.

Анастасия Решетова

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / volkonskaya.reshetova

Звезда сама решила достичь недостижимого совершенства и начала все чаще обращаться к пластическому хирургу. Однако она больше потеряла, чем приобрела. Изюминка и индивидуальность девушки исчезли.

Анастасия увеличила губы, оформила скулы, уменьшила нос и даже изменила разрез глаз, от чего они стали похожими на лисьи. Но ее поклонники не оценили изменения и теперь сравнивают звезду с Аленой Шишковой.

Алена Шишкова

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок; Instagram* / missalena.92

Это не только известная модель, но и бывшая женщина певца Тимати. При этом, с детских лет Алену не устраивала ее внешность, поэтому, едва она стала зарабатывать деньги, она начала делать пластические операции. Алена подправила форму лица, накачала губы у косметолога и провела еще несколько операций, чтобы улучшить свой внешний вид.

Однако, после всех этих изменений девушка стала жаловаться на плохое самочувствие. Постепенно Алена смогла восстановить здоровье, но внешность модели осталась такой же. Зрители обнаружили схожесть между ней и Кристиной Сысоевой, поскольку обе девушки обращались в одну и ту же клинику пластической хирургии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британка лишилась части черепа из-за головной боли. Женщина думала, что у нее обычная мигрень. Но на деле все оказалось гораздо хуже. Врач также выписал женщине несколько лекарств от мигрени, в том числе аспирин. Однако боли не прекращались, а становились только сильнее.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.