«Мерзавец»: Василий Ливанов рассказал о том, есть ли у него онкология

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Актер Василий Ливанов опроверг онкологию

«Мерзавец»: Василий Ливанов рассказал о том, есть ли у него онкология

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Народный артист РСФСР заверил, что чувствует себя хорошо.

Накануне в Сети появились слухи о том, что знаменитый актер Василий Ливанов, прославившийся благодаря роли детектива Шерлока Холмса в фильме Игоря Масленникова, болен онкологией. Артист опроверг пустые разговоры, заверив, что чувствует себя отлично. Эксклюзивный комментарий он дал KP.RU.

Василий Борисович крайне возмущен появившимися сплетнями. Он уверен, что подобные новости распространяют злоумышленники.

«Какой-то мерзавец распространил слух, что у меня онкология. Прижать бы его за то, что распускает этот бред. Недоброжелатели занимаются клеветой. Вы же со мной разговариваете и по голосу слышите, что со мной все в порядке…», — поделился Ливанов.

Народный артист РСФСР также известен благодаря озвучиванию таких культовых мультфильмов, как «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Айболит и Бармалей», «38 попугаев» и многих других картин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева появилась в аэропорту на инвалидном кресле.

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