Подозреваемого в покушении на губернатора Чибиса взяли под арест

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 24 0

Выездное заседание проходило в больнице.

Подозреваемого в покушении на губернатора Чибиса взяли под арест

Фото: © РИА Новости

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Подозреваемый в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестован на два месяца. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Подозреваемый был доставлен на выездное заседание в больничной кровати. На суде он заявил, что жалеет о содеянном, однако сформулировать причины своих действий не смог.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. На допросе он признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавший губернатор Мурманской области Чибис опубликовал фото из палаты.

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