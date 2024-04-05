Пострадавший губернатор Мурманской области Чибис опубликовал фото с палаты

Чиновник обратился к гражданам.
Фото: Telegram / Андрей Чибис Губернатор Мурманской области / andrey_chibis
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который накануне пережил покушение, опубликовал фотографию из палаты в своем Telegram-канале.
Чиновник поблагодарил всех неравнодушных граждан «за тысячи добрых пожеланий», а также пожелал каждому из них здоровья.
«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — признался губернатор.
Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса произошло вооруженное нападение. Все случилось после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах. Чиновник получил ножевое ранение в живот и был экстренно госпитализирован.
Напавший на губернатора мужчина задержан. По предварительным данным, злоумышленником является 42-летний Александр, житель Апатитов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин свяжется с пережившим покушение Чибисом при первой возможности.
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