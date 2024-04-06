Один человек пострадал в результате обстрела поселка в Брянской области

Украинские боевики разрушили несколько жилых домов в населенном пункте.

Один человек был ранен при обстреле поселка Красный Бор в Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Также при обстреле украинских боевиков были разрушены несколько жилых домов. На месте ЧП работают оперативные службы.

Тем временем в Белгородской области жители приграничных сел восстанавливают свои дома после обстрелов украинских боевиков. Действовать приходится крайне осторожно, так как вражеские дроны регулярно залетают на российскую территорию. Причем ВСУ специально выбирают для атаки жилые кварталы и гражданские автомобили, пытаясь запугать население.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб мирный житель, есть раненые.