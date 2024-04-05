Жизнь оборвалась внезапно: в Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина
В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина
Фото, видео: 5-tv.ru
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В момент прилета мирный житель находился на спортивной площадке.
Донецк снова под ударом ВСУ. В результате обстрелов погиб мирный житель, есть раненые. На месте побывал корреспондент «Известий» Евгений Быковский — у него вся последняя информация. Подробности смотрите в репортаже.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ тогда возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском.
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