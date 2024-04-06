Посольство России обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm
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Предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния призывают только КНР и РФ.
Вашингтон и его союзники блокируют разработку документа о запрете размещения оружия в космосе. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
«Именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.
В начале марта стало известно, что США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о недопущении размещения ядерного оружия в космосе. По имеющейся информации, проект находится на ранней стадии разработки, но уже известно, что резолюция должна предостеречь все страны от подобных шагов.
До этого Вашингтон начал активно говорить о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Президент РФ Владимир Путин назвал эту информацию «вбросом» и заявил, что Москва не собирается этого делать.
Ранее 5-tv.ru писал, как МИД РФ ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении.
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