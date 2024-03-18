«Позиция неизменна»: МИД ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении

В российском дипведомстве посоветовали американским коллегам детальнее ознакомиться с текстом февральского послания Путина Федеральному собранию.

Россия готова вести переговоры о ядерном разоружении, но только с учетом ее интересов безопасности. Эта позиция неизменна. Так в МИД РФ отреагировали на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении, прозвучавшем на заседании Совбеза ООН.

«Наша позиция неизменна: вопросы безопасности и стабильности мы готовы обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности нашей страны. Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос «Известий».

В МИД также отметили, что «американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями», явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному от 29 февраля 2024 года. В нем российский лидер четко изложил российскую позицию по вопросу ядерного разоружения.

В своей речи Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, однако «мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».

«Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — подчеркнул президент РФ.

Между тем постпред США в ООН Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружении и нераспространению заявила, что США желают «прямо сейчас без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с РФ и Китаем».

При этом американская сторона заранее требует считать любое размещение ядерного оружия на орбите Земли «беспрецедентным, опасным и неприемлемым».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали возможность переговоров с США о ядерном разоружении.