«Позиция неизменна»: МИД ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении
МИД РФ: позиция России по ядерному разоружению остается неизменной
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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В российском дипведомстве посоветовали американским коллегам детальнее ознакомиться с текстом февральского послания Путина Федеральному собранию.
Россия готова вести переговоры о ядерном разоружении, но только с учетом ее интересов безопасности. Эта позиция неизменна. Так в МИД РФ отреагировали на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении, прозвучавшем на заседании Совбеза ООН.
«Наша позиция неизменна: вопросы безопасности и стабильности мы готовы обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности нашей страны. Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос «Известий».
В МИД также отметили, что «американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями», явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному от 29 февраля 2024 года. В нем российский лидер четко изложил российскую позицию по вопросу ядерного разоружения.
В своей речи Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, однако «мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».
«Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — подчеркнул президент РФ.
Между тем постпред США в ООН Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружении и нераспространению заявила, что США желают «прямо сейчас без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с РФ и Китаем».
При этом американская сторона заранее требует считать любое размещение ядерного оружия на орбите Земли «беспрецедентным, опасным и неприемлемым».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали возможность переговоров с США о ядерном разоружении.
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