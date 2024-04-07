Он все понял: почему принц Гарри отчаянно добивается встречи с Миддлтон
Us Wееklу: принц Гарри хочет извиниться перед Миддлтон на встрече
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt
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Она оборвала с ним связь после выхода его книги «Запасной».
Британский принц Гарри сокрушен известием об онкологии у Кейт Миддлтон. Особенно его тяготят слова в ее адрес, опубликованные в мемуарах «Запасной», пишет Us Weekly.
Тогда он на весь свет заявил, что Миддлтон доводила его супругу Меган Маркл до слез, а еще якобы уговорила его надеть печально известный нацистский костюм на Хэллоуин. Этого принцесса Уэльская не простила, после выхода книги она оборвала всякую связь с родственником.
При этом драма с исчезновением Миддлтон из инфополя завершилась признанием — хирургическое вмешательство не помогло ей остановить рак. И тогда принца Гарри заела совесть, когда он осознал, как грубо обошелся с ней.
«Когда вы обнаруживаете, что ваша невестка больна раком, и вы написали вещи, от которых невозможно отказаться, это довольно болезненно», — рассказала королевский эксперт Тесса Данлоп.
Она отмечает, что теперь Миддлтон не против принять у себя не только принца Гарри, но даже Маркл, которую, как говорят, она всегда недолюбливала и считала недостойной королевской семьи. Вот только та тоже обижена и не спешит покупать билет до Лондона — похоже, ее супругу снова придется выбирать между женой и монаршей родней.
Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылись страшные подробности болезни Миддлтон.
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