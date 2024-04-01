Больше не сможет рожать? Вскрылись страшные подробности болезни Миддлтон

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Журналист Рош: Миддлтон перенесла гистерэктомию и страдает раком толстой кишки

Больше не сможет рожать? Вскрылись страшные подробности болезни Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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СМИ сообщили ужасающие новости о больной онкологией принцессе.

Будущая королев-консорт Кейт Миддлтон перенесла операцию по удалению матки, после чего у нее обнаружился рак толстой кишки. Об этом сообщил журналист Марк Рош, специализирующийся на новостях о королевской семье.

«Согласно сведениям, предоставленным хорошо информированным источником, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию (операция по удалению матки — Прим. ред.) и страдает раком толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу», — заявил Рош в интервью dayFruero.

Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе. До недавнего времени она хранила молчание, дворец также не сообщал ни причины хирургического вмешательства, ни новостей о состоянии принцессы.

Сообщалось лишь, что к Пасхе Мидлтон покажется на публике. Однако чуть раньше сама Кейт решила откровенно рассказать о раке, но без деталей. Королевские эксперты предположили, что речь идет о поражении толстой кишки.

Известно, что на данный момент Миддлтон проходит курс химиотерапии. Близкое окружение отмечает, что онкология и лечение очень ослабили Кейт, из-за чего ее мужу, принцу Уильяму, пришлось взять на себя ответственность за воспитание общих детей.

Представители семьи не называют точных сроков возвращения Миддлтон к публичной жизни и исполнению королевских обязанностей. Говорят, как только врачи разрешат, подданные увидят свою принцессу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский король Карл III впервые показался на публике после новостей об обнаружении у него онкологии.

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