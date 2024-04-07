Долгие 366 дней: дочь Константина Кинчева обратилась к умершей сестре

Год назад сердце Марии Кинчевой-Панфиловой, приемной дочери рокера, остановилось. Ей было 36 лет.

Актриса Вера Кинчева, дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева, поделилась с поклонниками воспоминаниями об умершей сестре. Ей было 36 лет. Остановилось серце, причиной, по мнению врачей, стали осложнения после перенесенного коронавируса. Мария Кинчева-Панфилова — приемная дочка рокера — родилась в первом браке его жены Александры.

Сестры были очень близки, 32-летняя Вера тяжело переживала смерть Марии. Трагедия в семье произошла год назад, без матери остались двое мальчиков — Лука и Тихон. Кинчева опубликовала в личном блоге несколько архивных фотографий с покойной. Она призналась, что до сих пор не признает утраты — старшая сестра как будто все еще рядом.

«Триста шестьдесят шесть дней, как моя Маша превратилась в мою волшебную силу уюта. Спасибо, сестра, что всегда рядом. Чувствую и берегу. Я тебя люблю. Спасибо, любимый наш дядя, что сфотографировал нас тогда. Будто бы вчера», — написала Вера.

В первом браке с Анной Голубевой у Константина Кинчева появился сын Евгений. Он подарил рокеру внучку Ярославу. Второй женой музыканта стала Александра Панфилова, дочь заслуженного артиста РСФСР Алексея Локтева, пара вместе более 30 лет. Они встретились, когда Кинчев еще был женат. Марию он позже удочерил, любимая женщина также родила ему наследницу Веру. Все трое детей лидера «Алисы» дружны с юных лет.

Вера Кинчева училась в школе-студии МХАТ, в 2009-м окончила ГИТИС. В 2013–2018 годах работала в Театре имени Маяковского. Она дебютировала в кино в 2010-м, сейчас на счету актрисы, более 20 ролей в фильмах. В этом году на экраны вышел сериал «Престиж» с Кинчевой в главной роли. Кроме того, она ведет шоу на федеральном канале. Ее сестра Мария к публичности не стремилась. По профессии была театроведом, в последние годы занималась организацией съемок.

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