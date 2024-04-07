«Забрали, чтобы сжечь»: соседка раскрыла причину смерти звезды «Дома-2» Кпадону

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Знаменитость скончалась в съемной квартире, ее тело обнаружил владелец жилья.

«Забрали, чтобы сжечь»: соседка раскрыла причину смерти звезды «Дома-2» Кпадону

Фото: Instagram* / libergik

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону скончалась из-за туберкулеза, считает соседка покойной Анастасия. Она рассказала aif.ru, что жила рядом со звездой с 2019 года.

Из дома Кпадону, по ее информации, выходила крайне редко, передвигалась только на такси, так как якобы боялась нападок из-за цвета кожи. Гостей не приглашала, нигде не работала, в основном снимала эфиры в квартире.

Анастасия утверждает, что Либерж имела множество проблем со здоровьем. У звезды «Дома-2», говорит женщина, якобы были панкреатит, диабет, грыжа в гортани и туберкулез.

«Либи, оказывается, давно болела туберкулезом, и, судя по анализам, он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились. Мы оба были в шоке. После того как вынесли ее тело, забрали все ее вещи, чтобы сжечь, это требования санитарной безопасности», — сказала соседка.

Анастасия отметила, что Кпадону была тотально одиноким человеком. Она боялась спать в темноте, всегда оставляла свет включенным, страдала из-за панических атак, в такие моменты прося помощи и поддержки у соседки.

«Дом-2» она критиковала, но возвращалась туда по настоянию матери — та считала, что дочери лучше быть на людях, хоть с кем-то общаться, рассказывает соседка. Бесконечные страхи, утверждает женщина, Либерж заливала спиртным и очень много курила.

Анастасия заявила, что никто из друзей не искал пропавшую знаменитость. Она умерла в полном одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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