Топ-топ, испугались?! Панда Катюша устроила игры на радость гостям

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 194 0

Панда Катюша рада покрасоваться перед гостями зоопарка

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Маленькая жительница Московского зоопарка снова куролесит.

Поклонники черно-белой медведицы вновь радуются последним кадрам всеми любимой панды Катюши. Малышка, несмотря на то, что продолжает активно расти, не перестает оставаться непоседой. Новым забавным видеороликом поделилась директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем официальном Telegram-канале.

Катюшу вместе с мамой Диндин можно увидеть в главном столичном зоосаде в павильоне «Фауна Китая». Там она живет с недавнего времени и теперь привыкает к новому пространству. На пандочку приходят посмотреть многие, а сама мишка очень рада покрасоваться перед зрителями.

«Катюша сегодня очень активна — весь день развлекает гостей», — написала Светлана Акулова.

К сожалению, когда Катюше исполнится четыре года, она отправится в Китай. В Поднебесной ей, возможно, будут искать «жениха». Катюша стала первой пандой в истории, которая родилась на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки.

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