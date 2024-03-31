Разжигает аппетит: панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 33 0

Панда Катюша с аппетитом уплетает большую морковку

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Маленькой жительнице Московского зоопарка не по зубам овощ, но она не сдается.

Панда Катюша с аппетитом поедает большой кусок морковки. Сначала у малышки не получается подступиться к крупному овощу. Маловаты еще зубки. Но Катюша не сдается, пытается покусывать и облизывать плод. Забавным видео поделилась директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», — подписала видео Светлана Акулова.

В конце концов удалось откусить маленький кусочек. Морковь для Катюши, как резец для зубок. А поклонники маленькой панды как всегда умиляются ей в комментариях.

«Моя золотая, ножкой помогает, ну никак морковка не поддается»;

«Не съем, так надкусаю! Глазки с бешеным интересом у Катюши»;

«Вот не слушается морковка, ну и все тут. Хоть крути вокруг себя, да ты наша лупоглазая радость», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщил о дате, когда панде Катюше придется покинуть Россию.

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