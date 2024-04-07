Два человека погибли в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Еще четыре человека получили ранения.

Два человека погибли в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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В Тбилиси в результате мощного взрыва на стрельбище Battleground погибли два человека, еще четыре получили ранения. Об сообщили на сайте МВД Грузии.

«В результате взрыва, произошедшего на стрельбище Battleground на улице Бочорма № 12 в Тбилиси, по имеющейся на данном этапе информации, погибли два человека и получили ранения четверо граждан», — передает ведомство.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительной информации, причиной стал взрыв газового баллона, передает телеканал Mtavari Arkhi.

В сети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.

Ранее 5-tv.ru сообщил об ответе Грузии на требования Украины отказаться от полетов в Россию. Киевский режим выставил Тбилиси ряд условий, которые якобы помогут нормализовать отношения между странами.

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