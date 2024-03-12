«В интересах страны»: Грузия ответила на требования Украины отказаться от полетов в Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 82 0

Мэр Тбилиси Каладзе: прекращение полетов в Россию не в интересах Грузии

«В интересах страны»: Грузия ответила на требования Украины отказаться от полетов в Россию

Фото: Кубединов Игорь / ТАСС

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Киевский режим выставил Тбилиси ряд условий, которые якобы помогут нормализовать отношения между странами.

Власти Грузии не намерены прекращать прямое авиасообщение с Россией, как того требует Украина. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

С таким требованием ранее выступил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. По мнению киевского политика, Грузия и Украина могут нормализовать отношения между странами только после выполнения Тбилиси ряда условий: помимо прекращения перелетов с Россией, Арахамия заявил о необходимости отпустить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как подчеркнул мэр грузинской столицы, его государство будет придерживаться, в первую очередь, собственных национальных интересов.

«Что же касается прекращения полетов и присоединения к санкциям, то мы исходим из интересов нашей страны. Мы не сможем предпринять такие шаги, которые навредят населению нашей страны, а Михаил Саакашвили осужден по конкретным делам, он совершил тяжкое преступление, соответственно, всем придется отвечать перед законом», — сказал Каладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили.

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