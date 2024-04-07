Россияне рассказали, сколько времени в сутки проводят в интернете

Сайт Hi-Tech Mail.ru выяснил, чем граждане страны занимаются в интернете больше всего.

Почти 40% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день. При этом мужчины тратят больше времени, чем женщины: 41% и 36% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса Hi-Tech Mail.ru (проект VK), проведенного в преддверии Дня Рунета, который отмечают в России 7 апреля.

Также выяснилось, что 31% граждан России проводят в сети от пяти до десяти часов, а 17% используют интернет для рабочих и личных целей не менее десяти часов в день. Число таких людей в сравнении с данными опроса прошлого года увеличилось на 3%. Наконец, менее двух часов в интернете проводят всего 13% россиян.

Наиболее удобными устройствами для выхода в интернет российские пользователи по-прежнему считают компьютеры и ноутбуки — ими в основном пользуются 65% опрошенных. Еще 33% в первую очередь используют смартфоны и всего 2% — планшеты.

Кроме того, опрос показал, что 34% россиян пользуются интернетом для работы, а 27% — для чтения новостей. В основном для просмотра соцсетей интернет используют 18% пользователей, а для игр и онлайн-общения — 9% и 8% опрошенных соответственно.

Опрос проводился на сайте Hi-Tech Mail.ru с 29 марта по 6 апреля 2024 года, участие в нем приняли 21 700 респондентов.

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