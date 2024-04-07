Другие фамилия и отчество: Стоянов объяснил, почему отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 101 0

Стоянов признался, что отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями

Другие фамилия и отчество: Стоянов объяснил, почему отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Кто и почему запретил актеру видеться с детьми?

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что принимать участие в жизни сыновей, родившихся в его первом браке, запретила ему бывшая жена. Сейчас Николаю 45 лет, а Алексею — 43 года.

«Замечательный человек их воспитал, вырастил, выкормил и на ноги поставил. Но это не я», — признался Юрий Стоянов в недавнем интервью Надежде Стрелец.

По его словам, сновья отреклись от него, приняв другую фамилию и отчество. Актер не старается наладить отношения с Николаем и Алексеем. Более того, актер считает, что не имеет права говорить о детях, в воспитании которых он не участвовал. Артист опасается нанести вред сыновьям неосторожными словами.

Бывшая жена Стоянова, Ольга Синельченко, не смогла простить актеру увлечение на стороне. Это стало причиной запрета на общение с детьми. Сейчас женщина с новым мужем улетела во Францию, а сыновья остались в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Юрий Стоянов и почему от него отреклись сыновья.

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