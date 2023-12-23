Воспитал трех дочек: как живет Юрий Стоянов и почему от него отреклись сыновья

Мужчины даже сменили фамилию и отчество.

Известность и признание пришли к Юрию Стоянову благодаря его таланту актера и юмориста. Он стал звездой телепередачи «Городок», выходившей на экраны долгие годы, а четыре года назад запустил свое собственное телешоу «100янов».

Профессиональный путь Стоянова был успешным, он также нашел свое семейное счастье и вырастил дочь. Но в его биографии есть темная страница, связанная с тем, что он поступил недостойно по отношению к своим двум старшим сыновьям. Они отвергли его и не признают его отцовства, скрывая от окружающих свое происхождение. Стоянов страдает от чувства вины и не может примириться с таким положением дел.

Его сыновья Николай и Алексей появились на свет в первом браке с Ольгой Синельченко, которая была искусствоведом. Они сыграли скромную свадьбу в 1978 году, когда Стоянову был 21 год. Их первого ребенка принимал на руки родной отец Юрия Стоянова, работавший акушером-гинекологом. Второй сын появился на свет в 1981 году.

Дед очень любил внуков и был очень расстроен, когда узнал о разводе Юрия и Ольги через пять лет их совместной жизни. Причиной разрыва стала измена Юрия с редактором театра Мариной Венской. Жена не смогла простить ему этого и уехала с сыновьями в Москву, запретив Стоянову с ними общаться. Единственным связующим звеном между ними был дедушка, который приезжал из Одессы к ним в гости. Но в 1993-м он скончался.

Юрий Стоянов прожил в браке со своей новой избранницей Мариной 11 лет. В нем так и не появилось детей.

А Ольга вышла замуж за ученого Максима Хлопова, имевшего докторскую степень по физико-математическим наукам, и дала своим сыновьям его фамилию и даже отчество. Позже, когда сыновья уже достигли совершеннолетия, они не прельстились возможностью взять «звездную» фамилию родного отца, потому что считали своим настоящим отцом Максима, который их вырастил. Поэтому никто не мог догадаться, что они — родные сыновья популярного артиста. Таким образом, они полностью отреклись от родства со Стояновым.

Позже их мать и отчим переехали на постоянное место жительства во Францию, а они остались в России и иногда прилетали к ним погостить.

Младший сын Алексей периодически проведывал родную бабушку по отцу, но старший сын Николай полностью разорвал контакты с родственниками по отцовской линии и не намерен прощать предательства отца.

И Алексей, и Николай получили образование в Московском Государственном Университете имени Ломоносова. Младший занялся бизнесом в сфере горного туризма, а старший имеет должность в иностранной компании, занимается консультацией предпринимателей.

В середине 1990-х Стоянов нашел свою новую любовь Елену, работавшую финансистом, и женился на ней. Сейчас она — его незаменимая помощница, вместе с которой он отправляется в командировки. У нее уже было две дочки, актер их принял, как родных, и они стали называть Стоянова «папой». Позже в семье родилась еще дочь Екатерина. Сейчас ей 20 лет.

Стоянов пытался восстановить связь со своими сыновьями, чувствуя свою вину перед бывшей женой и детьми, но они не хотят с ним общаться, и это его очень тревожит. Быть может, такое негативное отношение к нему сыновей сложилось под воздействием их матери, которая не давала им видеться с отцом и осуждала его в их глазах.

Юрию Стоянову уже 66 лет. Сейчас он занят многими проектами, играет в кино, участвует в разных телешоу, общается с журналистами. В 2020 году он исполнил роль следователя в фильме «Марлен» и считает ее самой значимой в своей жизни. Он очень востребованный актер и ежегодно снимается в нескольких проектах, где играет главные роли. Сейчас он задействован сразу в пяти.

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