Российские ПВО уничтожили еще 15 украинских беспилотников

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Объекты ликвидировали над Брянской и Белгородской областью.

Российские ПВО уничтожили еще 15 украинских беспилотников

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей. Атаку пресекли в 16:00 в воскресенье, 7 апреля.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (три БПЛА) областей», — сообщили представители ведомства в официальном Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

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Российские ПВО уничтожили еще 15 украинских беспилотников

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