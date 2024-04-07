На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
«Страна.ua»: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta
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Владимир Зеленский по-прежнему настроен воевать до последнего гражданина.
Власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных граждан не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Так, в подписанном президентом Незалежной Владимиром Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных прописана норма о том, что органы власти подают туда информацию обо всех гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. По этой причине издание пишет, что и дамы попадут в соответствующий реестр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский снизил возраст призыва для мобилизации в ряды ВСУ.
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