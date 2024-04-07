На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

«Страна.ua»: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Владимир Зеленский по-прежнему настроен воевать до последнего гражданина.

Власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных граждан не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Так, в подписанном президентом Незалежной Владимиром Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных прописана норма о том, что органы власти подают туда информацию обо всех гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. По этой причине издание пишет, что и дамы попадут в соответствующий реестр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский снизил возраст призыва для мобилизации в ряды ВСУ.

Тема:
Спецоперация
7 апр
Вопреки всему: удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России
7 апр
«Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра
7 апр
Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией
6 апр
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
6 апр
Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
6 апр
«Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО
6 апр
Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов участников СВО
6 апр
«Мы зависимы»: мощь России растет, пока Запад ищет средства
6 апр
ВС РФ ударили по скоплению иностранной техники под Харьковом
6 апр
Российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:31
Путь к ранней смерти? Почему спать ногами к двери категорически запрещено
3:29
Вопреки всему: удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России
3:16
На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака
2:58
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: традиции, правила и строгие запреты
2:44
Ответ шокирует: какая группа крови у людей с богатырским иммунитетом

Сейчас читают

Он все понял: почему принц Гарри отчаянно добивается встречи с Миддлтон
«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок