Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 121 0

Карчаа: цель атак ВСУ на ЗАЭС — расшатать ситуацию в России

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом он заявил, что действия Украины являются «обыкновенным терроризмом».

Цель атак украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в том, чтобы посеять страх и попытаться расшатать ситуацию внутри России. Об этом 5-tv.ru заявил депутат запорожского законодательного собрания Ренат Карчаа.

Он напомнил, что все АЭС на территории бывшего СССР, в том числе Запорожская, строились по единым стандартам. Поэтому купол ЗАЭС, как и других аналогичных станций, способен выдержать падение самолета, пикирующего под углом 45 градусов. В связи с этим ни один беспилотник не может причинить критический урон куполу станции и энергоблоку в целом.

«Цель подобного рода действий только одна — посеять страх, посеять панику и на этом попытаться в очередной раз расшатать ситуацию внутри страны, и поразить воображение очень нежной западной аудитории», — подчеркнул Карчаа.

Он назвал действия Украины «обыкновенным терроризмом» и отметил, что киевскому режиму и его западным кураторам все равно, где совершать теракты и «уничтожать невинных людей варварским образом» — в подмосковном «Крокус Сити Холле» или в Энергодаре.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали ЗАЭС 7 апреля. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры удары не вызвали, однако трое сотрудников предприятия получили ранения. Известно, что один из них в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС спустя 20 минут после обхода экспертов МАГАТЭ.

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