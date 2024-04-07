Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

За 20 минут до происшествия эксперты МАГАТЭ делали обход на месте.

Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой. Об этом сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС <…> Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта», — отмечается в сообщении.

Повреждения получил грузовик, разгружавший продукты. Известно, что за 20 минут до произошедшего на данной территории экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) производился обход.

На станции добавили, что обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы:

«Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил».

Отмечается, что после атаки ВСУ радиационный фон не изменился и остался на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. На данный момент угрозы ядерной безопасности нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну».

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