МАГАТЭ выпустило заявление после атаки беспилотников на Запорожскую АЭС

В результате инцидента есть один пострадавший.

Повреждение на блоке № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атаки украинских беспилотников не влияет на ядерную безопасность. Об этом заявили в МАГАТЭ.

«Повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — говорится на странице организации в соцсети X.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, отметив рост риска ядерной аварии. Также сообщается, что в результате инцидента есть один пострадавший.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ренат Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Он охарактеризовал действия Украины «обыкновенным терроризмом» и отметил, что киевскому режиму и его западным кураторам все равно, где совершать теракты и «уничтожать невинных людей варварским образом».