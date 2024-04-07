МАГАТЭ выпустило заявление после атаки беспилотников на Запорожскую АЭС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС

МАГАТЭ выпустило заявление после атаки беспилотников на Запорожскую АЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В результате инцидента есть один пострадавший.

Повреждение на блоке № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атаки украинских беспилотников не влияет на ядерную безопасность. Об этом заявили в МАГАТЭ.

«Повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — говорится на странице организации в соцсети X.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, отметив рост риска ядерной аварии. Также сообщается, что в результате инцидента есть один пострадавший.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ренат Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Он охарактеризовал действия Украины «обыкновенным терроризмом» и отметил, что киевскому режиму и его западным кураторам все равно, где совершать теракты и «уничтожать невинных людей варварским образом».

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