Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю Россию

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 51 0

Что известно о новой инициативе?

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю Россию

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан поддержала законопроект о распространении электронных платежек за ЖКУ на всю страну. Об этом пишут «Известия».

Документ поддержан и профильным комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ. Россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав заявление.

Проект, следует из заключения комиссии, направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме. Он призван решить проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, а также поспособствовать экономии бюджетных средств регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили добавить в счет за коммунальные услуги новую графу. Речь идет о сигнализаторах утечек газа, которые планируется устанавливать в многоквартирных домах. 

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