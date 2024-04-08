Спорт не нужен? Как вернуть форму после длительных послаблений в диете

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Мы зачастую расслабляемся и позволяем себе лишнее — в результате нередко появляется избыточный вес.

Спорт не нужен? Как вернуть форму после длительных послаблений в диете

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Adrian C. Nitu, imagebroker/Alfred Schauhuber, David Oxberry

После послаблений в режиме питания за время отдыха многие сталкиваются с проблемой набора веса. Диетолог Наталья Герасимова ответила на вопрос, как привести организм в форму.

По словам специалиста, чтобы быстро вернуть прежний вес необходимо временно отказаться от рыбы, мяса, добавив вместо них в ежедневное меню свежие овощи. Также лучше меньше есть сыра, колбасы и майонеза. Стоит ограничить употребление соли и соленых продуктов, в том числе.

Наталья Герасимова рекомендует для похудения выпивать больше двух литров минеральной воды с высоким содержанием калия, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость.

«Щелочные воды будут защелачивать организм и способствовать ликвидации отеков, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», — пояснила Герасимова.

Однако, по мнению диетолога, диета не сможет дать желаемый эффект без спортивных тренировок. Если нет времени на нагрузки в спортзале, то можно заменить их уличными прогулками. И, конечно же, стоит вернуться в привычный режим сна.

 
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