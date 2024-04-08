От имени Gооglе: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Если пользователи клюнут на приманку, то злоумышленники получат доступ к их данным и счетам.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как стало известно «Известиям», пользователи стали получать письма от имени Google.

В тексте указывают ссылку, по которой надо перейти, чтобы получить «вознаграждение». И, если пользователи клюнут на приманку, то злоумышленники получат доступ к их данным и счетам.

Опасность этой схемы заключается в том, что письма на самом деле генерируются и отправляются с сервера американской компании. Мошенники каким-то образом сумели подключится к одному из сервисов Google. И единственный способ защититься — игнорировать письма, в которых идет речь о некой финансовой выгоде.