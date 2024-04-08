Надоело быть псом: хаски на Камчатке прибился к медведям

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Хаски на Камчатке прибился к медведям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Пропавшего питомца удалось найти с помощью беспилотника.

На Камчатке потеряли хаски, а нашли в необычной компании. Хозяин забил тревогу и привлек для поиска четвероного питомца беспилотник.

Какого же было его удивление, когда он обнаружил питомца в компании с тремя бурыми медведями. На снятых кадрах видно, как пес жизнерадостно бегает и даже пытается играть с новыми друзьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске медведи организовали настоящий семейный подряд. Мать из вида косолапых и один из ее троих детей пробрались в фургон компании Krispy Kreme и съели более 130 пончиков.

Оказалось, что медведи регулярно ищут еду в мусорных баках в городе Анкоридже на Аляске около военной базы. Еды тогда там не оказалось, но животные сорвали джекпот — ведь недалеко припарковался фургон со сладостями.

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