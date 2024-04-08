Прямиком в реанимацию: почему нельзя резко прекращать поститься

Срыв на полпути по различным причинам влечет за собой массу неприятностей.

Резко переходить на привычное питание после соблюдения поста опасно для поджелудочной железы, предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская в беседе с РИА Новости.

«Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем — в реанимацию», — заявила специалист.

Кроме того, она предупредила и тех, кто намерен соблюсти весь пост. В этот период чаще всего организм из-за отсутствия молочных и мясных продуктов начинает испытывать нехватку углеводов, которые, в свою очередь, снижают уровень глюкозы до критически низких показателей. Поэтому если постившийся почувствовал головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, голод, речь стала заторможенной, появилась раздражительность и мышечные судороги — это повод срочно обратиться к врачу.

«Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу», — добавила Малиновская.

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