И даже в России? Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Жители Земли будут наблюдать полное затмение Солнца 8 апреля

И даже в России? Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Пик небесного спектакля смогут увидеть жители Мексики.

Сегодня жители Земли вновь смогут наблюдать необычное небесное явление — 8 апреля пройдет полное солнечное затмение. Подробности в своем Telegram-канале осветил Московский Планетарий.

Стать свидетелями максимальной фазы затмения смогут жители Мексики. Полную фазу также можно будет наблюдать и в других странах Северной Америки, и на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов. Разные этапы небесного спектакля будут видны на всей территории Штатов.

«На севере Мексики в 21:17 по московскому времени будет наблюдаться наибольшая фаза затмения равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд», — говорится в сообщении.

Жители России, к сожалению, не смогут увидеть затмение Солнца. Частные фазы проявятся с 18:42 в центральной части Тихого океана вплоть до 23:52 в восточной части Атлантического океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная.

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