Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

Технология позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. С помощью нейросети было заполнено более 400 тысяч медицинских протоколов.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Столичные врачи активно используют искусственный интеллект. С помощью голосового ввода было заполнено уже более 400 тысяч медицинских протоколов. Об этом Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении», — написал Мэр Москвы.
Сегодня также используются технологии компьютерного зрения для расшифровки медицинских изображений. За четыре года нейросети проанализировали более 12 миллионов лучевых исследований.
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