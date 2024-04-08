Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Технология позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. С помощью нейросети было заполнено более 400 тысяч медицинских протоколов.

Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Столичные врачи активно используют искусственный интеллект. С помощью голосового ввода было заполнено уже более 400 тысяч медицинских протоколов. Об этом Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении», — написал Мэр Москвы.

Сегодня также используются технологии компьютерного зрения для расшифровки медицинских изображений. За четыре года нейросети проанализировали более 12 миллионов лучевых исследований.

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Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

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