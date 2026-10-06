За утро на подлете к Москве сбили 29 украинских беспилотников

С пяти до восьми утра силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил глава города.

Ранее он сообщал, что в период с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября было перехвачено 650 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы.

По информации Собянина, большая часть из них была перехвачена на дальних рубежах. Но 105 аппаратов противника уничтожены на подлете к столице.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье погиб один человек.

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