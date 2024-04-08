Серьезные переговоры: чего ждать от визита Лаврова в Китай

На повестке так много вопросов, что, кажется, часов не хватит в сутках, чтобы охватить все темы. Работать приходится в усиленном режиме.

Ситуация на Украине станет одной из центральных тем, которые, как ожидается, обсудят Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Пекине. Туда сегодня с официальным визитом прилетел глава нашего МИД. Что еще на повестке и почему США против российско-китайского партнерства? Корреспондент «Известий» Николай Иванов следит за всеми заявлениями из Пекина.

Ранним утром самолет Сергея Лаврова приземляется в пекинском аэропорту Шоуду. Обсудить есть что: отношения между Россией и Китаем называются «всеобъемлющим партнерством».

«Как заявили в МИД, министр летит обсудить с китайским коллегой „горячие темы“. А это — и Украина, и Азиатско-Тихоокеанский регион. И это будет разговор даже не единомышленников, а друзей», — подчеркнул корреспондент.

И такая дружба нравится далеко не всем. Американцы уже не в первый раз используют набившую оскомину терминологию времен «холодной войны» — называют нас «осью зла». А из свежего — генсек НАТО в интервью BBC прямо призывает противостоять сближению России, Китая, КНДР и Ирана. И придумывает новые небылицы — для западной аудитории. Продолжение — в репортаже.