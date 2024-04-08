Лодка с детьми перевернулась в Самарской области во время эвакуации

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Людей спасло то, что они были в спасательных жилетах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Самарской области во время эвакуации из затопленного села перевернулась спасательная лодка. Она зацепила дерево, которое было скрыто водой. На борту находились по меньшей мере семь человек, в том числе двое детей.

Все были в спасательных жилетах. Люди схватились за ветки и удержались на плаву. На берегу их осмотрели медики, а после увезли в пункт временного размещения.

По данным МЧС, паводки начались уже в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области — там прорвало дамбу в Орске. Подтоплены жилые районы также на Алтае. К критической отметке поднимается вода в реках Тюменской области. Подмыло дороги в Удмуртии, Башкирии и Воронежской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка.

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