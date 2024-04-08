В Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка

Сейчас обстановка на реках Ишим и Тобол наблюдается спокойная, но в Росгидромете сделали неблагоприятный прогноз.
Фото: МЧС России / ТАСС
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Власти Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор.
«Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации… Мы устанавливает режим ЧС заблаговременно», — сказал он.
В настоящее время обстановка на реках Ишим и Тобол спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета прогнозируют высокий уровень в них. Режим ЧС позволит оперативно реагировать на ситуацию. Власти готовы задействовать при необходимости более 2,6 тысячи единиц техники и 194 плавсредств.
Моор поручил главам городов организовать работу пунктов временного размещения и проинформировать всех жителей о возможной опасности. Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы при сигнале максимально быстро покинуть опасную зону.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
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В понедельник, 8 апреля, вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.
Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поток воды снес часть дамбы вблизи оренбургского поселка Лесоторговый. Сегодня утром там началась эвакуация местных жителей.
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