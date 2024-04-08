Поджигателям травы в Приамурье назначили штраф более 600 тысяч рублей

Более 600 тысяч рублей придется заплатить поджигателям в Амурской области. Пал травы у зимовья привел к крупному пожару. Огонь перекинулся на территорию гослесофонда, уничтожив 22 гектара насаждений.

Виновников обнаружили во время патрулирования с воздуха. Теперь нарушителям приднтся не только заплатить штраф, но и возместить ущерб, в том числе деньги, потраченные на тушение. Конкретно на этом участке пришлось задействовать авиацию, десантников и группу оперативного реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что поток воды снес часть дамбы вблизи оренбургского поселка Лесоторговый в Оренбургской области.



