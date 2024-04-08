Поджигателям травы в Приамурье назначили штраф более 600 тысяч рублей
Злоумышленников обнаружили во время патрулирования с воздуха.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Более 600 тысяч рублей придется заплатить поджигателям в Амурской области. Пал травы у зимовья привел к крупному пожару. Огонь перекинулся на территорию гослесофонда, уничтожив 22 гектара насаждений.
Виновников обнаружили во время патрулирования с воздуха. Теперь нарушителям приднтся не только заплатить штраф, но и возместить ущерб, в том числе деньги, потраченные на тушение. Конкретно на этом участке пришлось задействовать авиацию, десантников и группу оперативного реагирования.
Ранее 5-tv.ru писал, что поток воды снес часть дамбы вблизи оренбургского поселка Лесоторговый в Оренбургской области.
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