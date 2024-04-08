Поток воды снес часть дамбы вблизи оренбургского поселка Лесоторговый

Часть дамбы в Орске разрушилась в районе поселка Лесоторговый Оренбургской области. Кадры того, как мощный поток воды хлынул в сторону населенного пункта, появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео — поток воды, который за считанные минуты разрушил сооружение. По словам корреспондента «Известий» Игоря Капорикова, совсем недавно дамба была цела, но поток настолько мощный, что она не выдержала.

Только сегодня администрация города сообщала, что жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления. Автобусы ожидали людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3. Позднее губернатор региона Денис Паслер заявил, что перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке, эвакуация населения началась на улице Севастопольской.

Прорыв дамбы в Орске

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Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации. Он также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка и имущества людей в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нынешние уровни половодья на Урале и Поволжье, по информации МЧС, никогда в истории не фиксировались, там сейчас сложная обстановка.