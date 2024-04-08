«Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

«Роскосмос»: госкомиссия разрешила первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного

«Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Фото: Бережная Наталья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Старт состоится уже на этой неделе.

Государственная комиссия разрешила первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Первая „Ангара-А5“ допущена к пуску! <…> Пуск с площадки 1А — 9 апреля в 12:00:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что комиссия разрешила на Восточном осуществить заправку топливом ракеты, несущей разгонный блок «Орион» и испытательную нагрузку.

Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз», а главное — именно на «Ангаре» с космодрома Восточный будут летать российские космонавты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на космодроме Восточный впервые установили тяжелую ракету-носитель «Ангара». Космический аппарат высотой с 18-этажный дом занял свое место на стартовой площадке.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

16:06
В Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка
15:56
Акула впервые напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги
15:38
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
15:23
«Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
15:14
СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
15:07
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок