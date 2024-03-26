На космодроме Восточный впервые установили тяжелую ракету-носитель «Ангара». Космический аппарат высотой с 18-этажный дом занял свое место на стартовой площадке. Там сейчас продолжают наземные испытания.

Менее недели назад ступени ракеты соединили вместе. И по итогам проверок приняли решение о запуске. Он состоится совсем скоро, но точной даты пока нет. Говорят о периоде с 6 по 10 апреля.

Как рассказали в «Роскосмосе», тяжелая «Ангара» — это экологически чистая ракета. Она не использует токсичное топливо и уже в ближайшей перспективе заменит носители «Протон-М».

Ранее 5-tv.ru писал, что корабль «Союз МС-25» с международным экипажем пристыковался к МКС. Полет проходил по двухсуточной схеме сближения.