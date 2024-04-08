Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым

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Какие вопросы обсудили стороны?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Красноухов; 5-tv.ru

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков доложил Владимиру Путину о результатах работы за 2023 год, а также поделился планами. Президенту рассказали о рекордном улове — более пяти миллионов тонн рыбы.

Основная часть — минтай, хорошие показатели и по лососю — в прошлом году добыто 670 тысяч тонн. И таких показателей удалось добиться на фоне западных санкций.

На «помощь» пришли партнеры из дружественных стран. Решаются и вопросы импортозамещения.

Промысловый флот должен пополниться отечественными судами. На первом этапе запланировано построить 105 судов, сейчас готово 22.

Активная работа ведется и с аквакультурами. Объемы производства удалось нарастить в два раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году.

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