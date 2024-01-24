Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году

Страна подтвердила статус нетто-экспортера такой продукции.

В ходе заседания оперативного штаба министерства сельского хозяйства России подведены итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) в 2023 году. Глава ведомства Дмитрий Патрушев обозначил основные результаты и задачи на ближайшую перспективу. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

«Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Также в 2023 году был получен второй в истории России урожай зерна — предварительно, порядка 143 миллионов тонн. Животноводы нарастили производство молока на полмиллиона тонн, а мяса — на 300 тысяч тонн.

Патрушев подчеркнул, что благодаря этим показателям Россия вновь подтвердила статус нетто-экспортера продукции АПК. Причем выручка от поставок на внешние рынки впервые превысила 45 миллиардов долларов.

В России к концу 2023 года резко выросли цены на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента. Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса. Для разрешения вопроса было принято решение начать закупать куриное яйцо из Турции и Азербайджана.

Между тем ФАС возбудила в регионах несколько дел после подорожания куриных яиц. В частности, речь идет о Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях. А 17 января Минсельхоз заявил о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила антимонопольные дела против трех производителей яиц.