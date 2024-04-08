«Стыдно слушать»: Джабаров осадил Кучму после слов о «небратских народах»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 323 0

Сенатор Джабаров: россияне никогда не считали украинцев врагами

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какого мнения придерживается сенатор?

Бывшему президенту Украины Леониду Кучме по прошествии лет будет стыдно за нынешний период, когда он, вместо того, чтобы думать о налаживании контактов и примирении с Россией, начал говорить, что русские и украинцы — чуждые друг другу народы. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Стыдно слушать от Леонида Даниловича подобные высказывания. В прошлом „красный директор“, уважаемый в Советском Союзе человек, директор „Южмаша“. Второй президенты Украины, который бил себя в грудь, говорил, что Россия и Украина — братские страны, их дружба нерушима. А по сути он даже одним своим произведением „Украина — не Россия“ показал, что дух национализма его тоже захватил. И честно говоря, неприятно это слышать», — отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что именно на Украине еще при Кучме начал культивироваться тезис о том, что Россия — это враг. В свою очередь россияне никогда не считали украинцев врагами. И даже сейчас на поле боя российские бойцы отличают идейных националистов и неонацистов от простых граждан Незалежной, попавших в ВСУ из-за тотальной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучма в интервью Kyodo назвал россиян и украинцев небратскими народами.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.58
0.16 100.22
0.09
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

22:18
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье
22:14
«Авито» запустил аналог сервисов Booking и Airbnb
22:05
Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест
22:02
Суд продлил арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до 4 мая
22:01
Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым
21:47
Страшное зрелище: от многих домов и магазинов в Орске виднеются только крыши

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок