Кучма отказался назвать украинцев и россиян братскими народами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 81 0

На это уже отреагировали в Госдуме.

Кучма отказался назвать украинцев и россиян братскими народами

Фото: Драчев Виктор / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинцы и россияне больше не являются братскими народами. Об этом Kyodo заявил экс-президент Украины Леонид Кучма.

«У Украины больше нет брата», — говорится в полном тексте интервью, опубликованном на сайте президентского фонда Кучмы.

С осуждением слов украинского политика выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что большинство жителей Украины всегда говорили на русском языке, пишет Lenta.ru.

«Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты. Это была одна из задач — разрушить единое вероисповедание, язык, культуру», — сказал Чепа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия, по мнению замглавы МИД Михаила Галузина, сможет восстановить отношения с украинским народом.

Однако для этого потребуется время, уточнил дипломат. Он объяснил, что министерство исходит из этой позиции.

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Спецоперация
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