США предостерегли Иран от атак на американские базы

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется все больше.

США предостерегли Иран не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после обстрела иранского консульства в Дамаске. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им, что им не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации», — отметил он.

По словам Миллера, в регионе с 7 октября существует риск обострения конфликта. Он также отметил действия Госдепартамента, который «постоянно занимается дипломатией, пытаясь снизить риск эскалации».

Накануне стало известно, что ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. Тегеран готовился нанести удар по территории еврейского государства с помощью ракет и беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль согласовал дату вторжения в Рафах.