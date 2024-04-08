Израиль согласовал дату вторжения в Рафах

Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ликвидации оставшихся в городе боевиков ХАМАС.

Дата начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафахе на юге сектора Газа согласована. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, он получил подробный отчет о переговорах в Каире по поводу освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

«Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — говорится в заявлении от имени Нетаньяху на сайте его канцелярии.

О намерениях войти в город Израиль объявлял еще в середине февраля. Тогда в военном кабинете страны заявили, что, если ХАМАС не освободит заложников, то 11 марта ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе.

На тот момент в городе находились как минимум миллион палестинцев, которые бежали из других частей анклава, чтобы спастись от боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи протестующих израильтян окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме, требуя от премьер-министра немедленно уйти в отставку и заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников в секторе Газа.