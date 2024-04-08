Израиль согласовал дату вторжения в Рафах

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Нетаньяху: дата начала операции ЦАХАЛ в Рафахе уже согласована

Израиль согласовал дату вторжения в Рафах

Фото: www.globallookpress.com / Jamal Awad

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ликвидации оставшихся в городе боевиков ХАМАС.

Дата начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафахе на юге сектора Газа согласована. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, он получил подробный отчет о переговорах в Каире по поводу освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

«Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — говорится в заявлении от имени Нетаньяху на сайте его канцелярии.

О намерениях войти в город Израиль объявлял еще в середине февраля. Тогда в военном кабинете страны заявили, что, если ХАМАС не освободит заложников, то 11 марта ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе.

На тот момент в городе находились как минимум миллион палестинцев, которые бежали из других частей анклава, чтобы спастись от боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи протестующих израильтян окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме, требуя от премьер-министра немедленно уйти в отставку и заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
6 апр
Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
3 апр
Посол Израиля назвала число россиян, находящихся в плену ХАМАС
3 апр
Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме
2 апр
Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе
30 мар
Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
28 мар
Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам
28 мар
«Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу
27 мар
Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США
26 мар
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
25 мар
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.58
0.16 100.22
0.09
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

23:37
США предостерегли Иран от атак на американские базы
23:23
«Конец клоуна близок»: на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ
23:09
Госдеп допустил вступление Украины в НАТО по окончании конфликта
23:02
«Мы сидим при смерти»: отец Кунгурова отреагировал на сообщения о самоубийстве сына
22:56
Израиль согласовал дату вторжения в Рафах
22:42
Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок