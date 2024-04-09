Беременная Бербер рассекретила пол будущего малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

У актрисы Зои Бербер родится сын

Беременная Бербер рассекретила пол будущего малыша

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Артистка узнала об интересном положении совершенно случайно, но теперь счастлива, что так складывается судьба.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, находящаяся на последних месяцах беременности, рассекретила пол будущего малыша. В интервью изданию aif.ru она то ли случайно проболталась, то ли специально поделилась приятным известием.

У знаменитости уже есть дочка Надежда, девочке восемь лет. Рассуждая о том, захочет ли ее наследница пойти в музыкальную школу, актриса и назвала пол будущего ребенка.

«Посмотрим — скоро мы переедем, к лету у нее появится братик, жизнь поменяется… Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — сказала Бербер.

Однако девочка к рождению брата не готова. По словам актрисы, она просто ожидает появления на свет ребенка.

Сама же знаменитость рада, что между детьми будет разница восемь лет. Для нее она, как отмечается, идеальная.

«Я рада, что у них достаточно большая разница в возрасте, и он не будет ей надоедать, потому что она будет понимать, что это ребенок. Очень не хотела, чтобы они конкурировали и не дай бог, дрались. Прекрасно, когда разница шесть — восемь лет. Так что у нас самая правильная серединка», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит маленькая дочка юмориста Евгения Петросяна.

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