«В гостях у бабули»: жена Петросяна показала его маленькую дочку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 162 0

Татьяна Брухунова опубликовала видео с маленькой дочкой

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Подписчики наконец увидели наследницу знаменитого юмориста.

Не так давно стало известно, что Татьяна Брухунова, молодая супруга 74-летнего шоумена Евгения Петросяна, подарила мужу дочь. Пополнение у столь необычной пары вызвало множество разговоров в Сети, однако популярная модница старается не обращать внимание на сплетни. Она наслаждается материнством и делится милыми видеороликами в своем личном блоге.

Накануне Брухунова засняла, как маленькая наследница играет на развивающем коврике.

«В гостях у бабули», — подписала кадры Татьяна.

Рождение дочери Петросяна стало для многих неожиданностью. так как ранее пара никак не упоминала о беременности Брухуновой. Кроме того, никто не видел ее с животом, хотя 35-летнаяя жена юмориста активно ведет личную страницу в социальной сети.

Сама Татьяна призналась, что девочка родилась еще в прошлом году. Остальными подробностями блогер сможет поделиться лишь тогда, когда будет готова.

Брухунова и Петросян также воспитывают четырехлетнего сына Вагана, который появился на свет в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова рассказала о перенесенной операции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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