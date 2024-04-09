«У меня целлюлит»: Ида Галич смирилась с недостатками своего тела

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Блогер Ида Галич отказалась делать пластические операции

«У меня целлюлит»: Ида Галич смирилась с недостатками своего тела

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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И рассказала о совете думать о пластике только после родов.

Блогер Ида Галич категорически против менять свою внешность при помощи пластической хирургии. С годами она поняла — неидеальная фигура ей нравится больше, нежели подтянутое тело, изнуренное физическими упражнениями.

«Я сегодня в абсолютной любви к каждой частичке своего тела. У меня нормальное тело, руки, целлюлит и даже мой животик», — гордо призналась знаменитость в Telegram-канале.

Хотя в прошлом у нее были комплексы относительно фигуры. Она вспомнила, что, приходя в дорогой ресторан, видела людей с идеальной фигурой.

Из-за этого блогер очень сильно стеснялась и смущалась. Это привело ее тогда на консультацию к пластическому хирургу.

Она раздумывала, подкорректировать ли ей грудь и убрать ли на некоторых участках лишний жир. Однако подруга посоветовала Галич сначала родить, а только потом задумываться о пластике.

«Слава богу, я в возрасте 27 лет ничего не сделала со своим телом. А дальше, посмотрим! Не хочу зарекаться. Надеюсь, мне удастся сохранить этот вайб и не прогнуться под общественное мнение», — заявила блогер.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит новый возлюбленный Иды Галич.

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