«Вопрос времени»: Маск предупредил США об угрозе теракта

Причем, по мнению миллиардера, может повториться трагедия, сравнивая с событием 11 сентября 2001 года.

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопросом времени теракт в США, причем, масштаба, не уступающего атаке на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Свое мнение миллиардер высказал на странице в соцсети Х.

Таким образом Маск прокомментировал заявление бывшего кандидата в президенты Соединенных Штатов Вивека Рамасвами. Тот написал о необходимости закрыть южную границу и начать массовую депортацию мигрантов из страны, в противном случае прогнозируя трагедии наподобие произошедшей 11 сентября 2001 года.

«Это лишь вопрос времени», — согласился с политиком Маск.

www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Атака 11 сентября 2001 года стала одним из самых трагичных и кровавых эпизодов в истории США, когда 19 смертников смогли пройти на борт четырех самолетов. Два из них были направлены в 110-этажные здания, одно воздушное судно рухнуло на здание министерства обороны Штатов в Вашингтоне, четвертый самолет упал в 80 милях от города Питсбург. Жертвами теракта стали почти три тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маск сделал пугающий прогноз о будущем.