«Всего через несколько сотен лет»: Маск сделал пугающий прогноз о будущем

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Маск: без освоения космоса человечество может исчезнуть через пару сотен лет

«Всего через несколько сотен лет»: Маск сделал пугающий прогноз о будущем

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какого мнения придерживается миллиардер?

Человечество может исчезнуть через несколько сотен лет, если не освоит другие планеты. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал основатель Tesla в соцсети X.

Он убежден, что человечеству следует сохранять текущий технологический уровень, пока Марс не станет пригодным для жизни. По мнению бизнесмена, это может произойти в течение ближайших 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие искусственного интеллекта с вероятностью от 10% до 20% может привести к гибели человечества. По крайней мере, в этом убежден Маск.

Однако он отметил, что и дальше необходимо заниматься развитием технологий, потому что они привнесут в жизнь человечества намного больше положительного.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:27
Он все понял: почему принц Гарри отчаянно добивается встречи с Миддлтон
0:11
Полгода отношений: Ида Галич впервые показала нового возлюбленного
23:56
«Всего через несколько сотен лет»: Маск сделал пугающий прогноз о будущем
23:41
«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме
23:27
Вароли связал арест Гласа с местью США за предоставление убежища Ассанжу
23:13
Завещание певца Белоусова проверили на подлинность после подозрений сына

Сейчас читают

В Словакии рассказали о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини
С меня хватит: как распознать абьюз на работе
Лисьи глазки и маленькие носики: звезды, перекроенные пластической хирургией
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок